Источник: Паредес прибыл в Париж для заключения контракта с «ПСЖ»

Полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес прибыл в Париж сегодня, 26 января, для подписания контракта с «Пари Сен-Жермен», сообщает RMC. Накануне аргентинский футболист прошёл медицинское обследование в Дохе.



По информации источника, Паредес заключит контракт с парижанами на 4,5 года. Сумма трансфера составит € 40 млн. Также будет выплачено € 5 млн в качестве бонусов.



24-летний Паредес перешёл в «Зенит» летом 2017 года из «Ромы». Сумма трансфера составила € 23 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором трёх забитых мячей и двух результативных передач. На его счету также один гол и одна результативная передача в семи матчах Лиги Европы.

Паредес прошёл медицинское обследование для перехода в «ПСЖ»