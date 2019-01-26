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«Атлетико» — «Хетафе»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:15

«Атлетико» — «Хетафе»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:15
Футбол / Испания

Сегодня, 26 января, на стадионе «Ванда Метрополитано» состоится матч 21-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Хетафе». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Игнасио Иглесиасом Вильянуэвой. Ассистентами главного судьи выступят Альфонсо Костойя Родригес и Хосе Алькоба Родригес. Резервным рефери на матч назначен Алехандро Муньис Руис.

После 20 туров «Атлетико» набрал 41 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Хетафе» (31) — на 6-м месте в таблице Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», в активе которой 46 очков.

Прямая видеотрансляция матча «Атлетико» — «Хетафе» на «Чемпионате»

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