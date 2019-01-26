Президент Аргентины обратился с просьбой не прекращать поиски Салы

Президент Аргентины Маурисио Макри дал поручение министру иностранных дел Хорхе Фори связаться с властями Великобритании и Франции и передать им просьбу не прекращать поиски аргентинского нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, который 21 января находился в самолёте вместе с пилотом Дэйвом Ибботсоном в момент, когда воздушное судно пропало с радаров, сообщает Clarin.

Глава государства передал это поручение после того, как получил письмо от родителей футболиста с просьбой о содействии в поисках сына. Отмечается, что Министерство иностранных дел Аргентины уже перенаправило просьбу Макри послам Великобритании и Франции.

Ранее полиция острова Гернси прекратила активные поиски пропавшего самолёта. В полиции сочли, что обнаружить живыми футболиста и пилота уже практически не представляется возможным. Однако появилась информация, что семья Салы намерена продолжить поисковую операцию самостоятельно и планирует нанять лодки и водолазов.

Сала отправился из Франции в Уэльс на частном самолёте после того, как «Кардиффу» удалось договориться с «Нантом» о его трансфере. Примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров, после чего начались его поиски. Во время полёта Сала сумел отправить сообщение, в котором сказал, что самолёт вот-вот развалится.