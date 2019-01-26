Ан. Миранчук: со Смоловым даже сейчас остаётся недопонимание

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук отметил, что продолжает налаживать контакт с нападающим московской команды Фёдором Смоловым.



«Налаживается ли взаимодействие со Смоловым? Думаю, эти сборы как раз и должны помочь в этом окончательно. Мы же раньше только в сборной России пересекались, а в ходе сезона времени не хватало, чтобы привыкнуть друг к другу. Даже сейчас остаётся какое-то недопонимание. Это нормально, впереди еще два сбора. Точно найдем общий язык. Федя — грамотный игрок, отличный парень. Проблем быть не должно», — сказал Миранчук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Пучкову.



Смолов перешёл в «Локомотив» прошлым летом из «Краснодара», за который выступал на протяжении последних трёх лет. В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 4 гола и 1 результативную передачу.

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