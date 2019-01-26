Спаллетти: Врсалько может вернуться в «Атлетико»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал возможное возвращение защитника Шиме Врсалько в «Атлетико» из-за травм.



«Годин? Не думаю, что будет справедливо обсуждать эту тему прямо сейчас. На данный момент в моём распоряжении находятся другие футболисты. Не стоит забегать вперёд, обсудим это позже.



Думаю, нормально, что люди упоминают Перишича во время трансферного окна, ведь он хороший игрок. Никто не говорит о тех, у кого нет шанса получить предложение от другой команды. Перишич знает своё дело, сейчас мы ожидаем от него немного большего.



Травма Врсалько — неприятное событие. Сейчас мы вместе с руководством клуба и „Атлетико“ решаем, что будет лучше для него. Да, если ему потребуется операция, Шиме может вернуться в Мадрид», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

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