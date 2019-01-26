Гендиректор «Балтики»: «Спартак» хочет, чтобы Давыдов перешёл на наше содержание

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев рассказал о проблеме в переговорах по аренде нападающего «Спартака» Дениса Давыдова.

«Ситуация по Давыдову непростая. Игрок изъявил желание перебраться к нам, мы тоже этого хотим. Загвоздка в том, что руководство «Спартака» хочет, чтобы на период аренды Давыдов перешёл на наше содержание, они не хотят ему платить зарплату. А мы со своей стороны не можем предложить ему такого, это слишком высокая зарплата для первой лиги. Игрока такой подход не устраивает. Сейчас будем продолжать переговоры с руководством московского клуба», — сказал Качукаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Качукаев сказал, что «Балтика» обратились с предложением к «Спартаку» об аренде Давыдова, поскольку тренерский штаб команды уверен, что он может принести клубу пользу и перезагрузить свою карьеру.

В первой половине сезона-2018/19 Давыдов выступал за «Спартак» из Юрмалы. 23-летний футболист забил два мяча в 12 матчах за клуб в чемпионате Латвии.