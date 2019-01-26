Лондонский «Арсенал» пытается приобрести полузащитника «Интера» Перишича

Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале», сообщает журналист BBC Дэвид Орнстейн в «Твиттере».

По информации источника, английский клуб сделал предложение итальянцам о приобретении 29-летнего хорватского футболиста. «Арсенал» хочет арендовать Перишича до конца этого сезона с опцией возможного выкупа игрока летом за сумму в размере £ 35 млн (около € 40,5 млн).

На этой неделе появилась информация, согласно которой «Интер» выставил Перишича на трансфер и установил на него ценник в размере € 40 млн. Главными претендентами на хавбека являются мадридский «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед», который пытался заполучить его ещё летом 2018 года. Оба клуба якобы уже начали переговоры о переходе футболиста.

Перишич выступает за «Интер» с 2015 года. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 18 матчах итальянской Серии А, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.