«Леганес» — «Эйбар»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 26 января, на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» состоится матч 21-го тура чемпионата Испании «Леганес» — «Эйбар». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. Ассистентами главного судьи выступят Теодоро Собрино Маган и Хосе Энрике Наранхо Перес. Резервным рефери на матч назначен Хосе Мартинес Монтальбан.



После 20 туров «Эйбар» набрал 24 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леганес» (22) — на 15-м месте в таблице Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», в активе которой 46 очков.



Прямая видеотрансляция матча «Леганес» — «Эйбар» на «Чемпионате»