Идову: бывали моменты, когда не нравился людям просто потому, что я чёрный

Защитник московского «Локомотива» Брайн Идову рассказал об отношении к проблеме расизма.



«Является ли расизм реальной проблема или преувеличенной? Знаешь, в детстве меня очень много стебали из-за цвета кожи. Но стебали друзья — абсолютно по-доброму. Так что я сразу научился к этому просто относиться. Да, бывали моменты, когда людям я не нравился просто потому, что чёрный. Но я никогда не парился. Воспринимал спокойно. Окружил себя добрыми, адекватными людьми», — цитирует Идову Sport24.



Идову является уроженцем Санкт-Петербурга и с 2017 года выступает за сборную Нигерии. В 2018 году 26-летний защитник перешёл в «Локомотив» из «Амкара», за который выступал на протяжении восьми лет. В нынешнем сезоне Брайн принял участие в 4 матчах Российской Премьер-Лиги.

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