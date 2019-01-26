Матич: Погба — один из лучших полузащитников в мире

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич поделился мнением о партнёрах по команде Алексисе Санчесе и Поле Погба.

«У Алексиса отличный характер. Он работает на каждой тренировке на сто процентов. Рад за него, потому что, когда так работаешь, нельзя играть плохо. Так что у него всё хорошо. Он отличный парень. Санчес — очень важный игрок для «МЮ».

Что касается Поля Погба, на поле он способен делать почти всё. Он помогает нам в защите и креативно действует впереди. Поль — один из лучших игроков в мире на своей позиции», — приводит слова Матича Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В матче 24-го тура «красные дьяволы» на своём поле сыграют с «Бёрнли». Встреча состоится 29 января и начнётся в 23:00 мск.