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Лингард: матч с «Ливерпулем»? «Манчестер Юнайтед» выиграет

Лингард: матч с «Ливерпулем»? «Манчестер Юнайтед» выиграет
Футбол / Англия

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард выразил уверенность в победе в принципиальном матче с «Ливерпулем» в 27-м туре английской Премьер-лиги.

«Наш игровой стиль изменился. Следующий матч с «Ливерпулем»? Мы выиграем», — цитирует Лингарда 101 Great Goals со ссылкой на Soccer AM.

Напомним, последнее поражение «Манчестер Юнайтед» потерпел как раз в матче с «Ливерпулем»: в середине декабря 2018 года «красные дьяволы» проиграли со счётом 1:3, а после встречи в отставку с поста главного тренера команды был отправлен Жозе Моуринью, а его место занял Уле-Гуннар Сульшер. К настоящему моменту «МЮ» одержал победу во всех матчах под руководством норвежца.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится 24 февраля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Сульшер по-прежнему непобедим. «МЮ» обыграл «Арсенал» в Кубке
Кубок Англии — крутой турнир. В нём возможен такой матч уже в 1/16 финала.
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