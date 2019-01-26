Лингард: матч с «Ливерпулем»? «Манчестер Юнайтед» выиграет

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард выразил уверенность в победе в принципиальном матче с «Ливерпулем» в 27-м туре английской Премьер-лиги.



«Наш игровой стиль изменился. Следующий матч с «Ливерпулем»? Мы выиграем», — цитирует Лингарда 101 Great Goals со ссылкой на Soccer AM.



Напомним, последнее поражение «Манчестер Юнайтед» потерпел как раз в матче с «Ливерпулем»: в середине декабря 2018 года «красные дьяволы» проиграли со счётом 1:3, а после встречи в отставку с поста главного тренера команды был отправлен Жозе Моуринью, а его место занял Уле-Гуннар Сульшер. К настоящему моменту «МЮ» одержал победу во всех матчах под руководством норвежца.



Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится 24 февраля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Сульшер по-прежнему непобедим. «МЮ» обыграл «Арсенал» в Кубке Кубок Англии — крутой турнир. В нём возможен такой матч уже в 1/16 финала.