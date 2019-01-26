Солари: Бензема — один из лучших в мире на позиции «девятки»

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари поделился мнением о нападающем команды Кариме Бензема.

«Бензема очень хорош сейчас. Он проводит отличный сезон. Я всегда говорил, что он очень щедрый игрок, создаёт свободные зоны для партнёров.

Карим делает одноклубников лучше. Сейчас он принимает участие практически в каждом матче. Даже сейчас он продолжает играть, несмотря на восстановление после травмы пальца.

Ему приходиться играть с болью. Он великодушен во всех смыслах. Считаю его одним из лучших футболистов в мире на позиции «девятки», — приводит слова Солари Goal.

В нынешнем сезоне испанской Примеры Бензема забил 7 мячей и отдал две результативные передачи в 20 матчах.

«Реал» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании.