Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

«Сассуоло» разгромил «Кальяри»

«Сассуоло» разгромил «Кальяри»
Футбол / Италия

В матче 21-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал «Кальяри». Встреча прошла в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник Мануэль Локателли, отличившийся на девятой минуте. До перерыва преимущество «Сассуоло» удвоил нападающий Хоума Бабакар, реализовав пенальти. В конце второго тайма мяч после результативной передачи хавбека Жозефа Альфреда Дункана забил форвард Алессандро Матри.

«Сассуоло» прервал серию без побед в чемпионате Италии из четырёх матчей. Для «Кальяри» это поражение стало вторым в последних трёх встречах.

«Сассуоло», набрав 29 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А, «Кальяри» (21) — 13-е.

Италия - Серия А. 21-й тур
26 января 2019, суббота. 17:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
3:0
Кальяри
Кальяри
1:0 – Локателли – 9, 2:0 – Бабакар – 45+4 (пен), 3:0 – Матри – 87
Пожалуй, самый красивый дубль 2019 года. Пока
Серия А ещё жива.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент