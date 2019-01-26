«Спартак» — об игре Промеса в матче с «Леванте»: привет, Антоха!

Пресс-служба московского «Спартака» в «Твиттере» отреагировала на успешное выступление полузащитника «Севильи» Квинси Промеса, ранее игравшего за красно-белых, в матче 21-го тура испанской Примеры с «Леванте» (5:1).



Нидерландский футболист в сегодняшней игре записал на свой счёт одну результативную передачу и впервые отметился голом в чемпионате Испании, добив мяч в сетку после неудачной попытки реализовать пенальти.



«Привет, Антоха! Квинси Промес сегодня зажигал за «Севилью», — говорится в сообщении «Спартака».



Промес выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год и за это время стал обладателем двух трофеев: чемпионом России в сезоне-2016/17 и завоевав Суперкубок страны перед стартом кампании-2017/18.

Дебютный гол Промеса в Примере — в обзоре матча «Севилья» — «Леванте»