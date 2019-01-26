Роскошные сейвы и три гола — в видеообзоре матча «Сассуоло» — «Кальяри»

В матче 21-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал «Кальяри». Встреча прошла в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник Мануэль Локателли, отличившийся на девятой минуте. До перерыва преимущество «Сассуоло» удвоил нападающий Хоума Бабакар, реализовав пенальти. В конце второго тайма мяч после результативной передачи хавбека Жозефа Альфреда Дункана забил форвард Алессандро Матри.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Сассуоло» прервал серию без побед в чемпионате Италии из четырёх матчей. Для «Кальяри» это поражение стало вторым в последних трёх встречах.

«Сассуоло», набрав 29 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А, «Кальяри» (21) — 13-е.