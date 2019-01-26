«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

«Манчестер Сити» одержал победу в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Бёрнли». Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась со счётом 5:0 в пользу «горожан».



Хозяева вышли вперёд на 23-й минуте благодаря голу Габриэла Жезуса. На 52-й минуте преимущество «Сити» удвоил Бернарду Силва. На 61-й минуте Кевин Де Брёйне довёл счёт до разгромного, спустя 12 минут защитник «Бёрнли» Кевин Лонг отметился автоголом, а на 85-й минуте форвард хозяев Серхио Агуэро реализовал пенальти и зафиксировал окончательный результат.

Результаты параллельных матчей:



«Суонси Сити» – «Гиллингем» – 4:1

«Шрусбери Таун» – «Вулверхэмптон» – 2:2

«Брайтон энд Хоув Альбион» – «Вест Бромвич Альбион» – 0:0

«Донкастер Роверс» – «Олдхэм Атлетик» – 2:1

«Мидлсбро» – «Ньюпорт Каунти» – 1:1

«Портсмут» – «Куинз Парк Рейнджерс» – 1:1

«Ньюкасл Юнайтед» – «Уотфорд» – 0:2



Команды, не выявившие победителя, позднее проведут переигровку. Ранее место в 1/8 финала Кубка Англии обеспечили себе «Бристоль Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Дерби Каунти». С турнирной сеткой соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».