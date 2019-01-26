Вальверде назвал приоритетный турнир для «Барселоны» в этом сезоне

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мыслями о ротации в матчах Кубка Испании, а также выделил приоритетный турнир для команды в нынешнем сезоне.



«Сейчас имеет значение только воскресный матч с «Жироной». Посмотрим, что будет после этого. Многие говорят о ротации, но в основном это происходит, когда команда проигрывает. В прошлом сезоне мы сильно меняли состав в матчах Кубка Испании с «Сельтой» и «Эспаньолом», но все вспомнили об этом только после поражения во второй встрече.



Полузащита в игре с «Севильей» была той же, что и в матче с «Хетафе» в Примере. Защита была сильной. Мы произвели несколько изменений в атаке, но в прошлом году мы делали то же самое и в итоге выиграли Кубок. Результат матча с «Севильей» был неудовлетворительным, и мы постараемся отыграться. Но я могу без всяких сомнений заявить, что приоритетным турниром для нас является Примера», — цитирует Вальверде Sport.es.



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