Головин не попал в основу «Монако» на первый матч после возвращения Жардима

«Монако» в своём официальном «твиттере» объявил стартовый состав на матч 22-го тура французской Лиги 1 с «Дижоном».



Места в основе монегасков на эту встречу не нашлось российскому полузащитнику Александру Головину.



Состав «Монако»: Даниэль Субашич, Фоде Балло-Туре, Джибриль Сидибе, Камил Глик, Налдо, Бенуа Бадьяшиль, Бенджамин Хенрихс, Юри Тилеманс, Сеск Фабрегас, Маркуш Лопеш, Радамель Фалькао.



Матч с «Дижоном» станет для «Монако» первым после возвращения Леонарду Жардима на пост главного тренера. Португальский специалист вернулся в клуб спустя всего три месяца после увольнения, сменив на должности наставника команды Тьерри Анри.



Матч «Дижон» — «Монако» состоится на стадионе «Гастон Жерар» в Дижоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Согласно котировкам, в матче Лиги 1 «Дижон» — «Монако» обе команды забьют