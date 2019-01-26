Черышев — в стартовом составе «Валенсии» на игру с «Вильярреалом»

«Валенсия» в своём официальном «твиттере» огласила стартовый состав на предстоящий матч 21-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом», который состоится сегодня, 26 января, на стадионе «Месталья» и начнётся в 22:45 мск.



В основе «летучих мышей» на поле выйдет российский полузащитник Денис Черышев, для которого этот матч станет 15-м в нынешнем сезоне чемпионата Испании.



Состав «Валенсии»: Нето, Кристиано Пиччини, Эсекьель Гарай, Муктар Дьякаби, Хосе Гайя, Карлос Солер, Франсис Коклен, Даниэль Парехо, Денис Черышев, Родриго Морено, Сантьяго Мина.



«Валенсия» после 20 туров занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 26 очков. «Вильярреал», в свою очередь, находится в зоне вылета, располагаясь на 19-й строчке с 18 очками на счету.

«Валенсия» — «Вильярреал»: котировки на матч чемпионата Испании