Фанаты «Миллуолла» и «Эвертона» устроили беспорядки перед матчем Кубка Англии

Болельщики «Миллуолла» и «Эвертона» устроили беспорядки перед матчем команд в 1/16 финала Кубка Англии, который в эти минуты проходит на стадионе «Зе Ден».



Несколько жителей Лондона, где проходила игра, засняли из своих домов драку фанатов, в которую пришлось вмешаться сотрудникам полиции. Ещё один конфликт между поклонниками «Миллуолла» и «Эвертона» произошёл в тот момент, когда вторые приехали на матч на автобусе. Фанаты лондонской команды оказались на месте прибытия автомобиля, после чего устроили с соперниками словесную перепалку.

С турнирной сеткой Кубка Англии можно ознакомиться на «Чемпионате». Ранее место в 1/8 финала соревнования себе обеспечили «Бристоль Сити», «Манчестер Юнайтед», «Дерби Каунти», «Манчестер Сити», «Суонси Сити», «Донкастер Роверс» и «Уотфорд».