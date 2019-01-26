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«Миллуолл» вырвал победу у «Эвертона» в матче 1/16 финала Кубка Англии

«Миллуолл» вырвал победу у «Эвертона» в матче 1/16 финала Кубка Англии
Футбол / Англия

Подошёл к концу матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором лондонский «Миллуолл» на своём поле принимал ливерпульский «Эвертон». Встреча прошла на стадионе «Зе Ден» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Счёт в матче на 43-й минуте открыл форвард «ирисок» Ришарлисон, однако уже в компенсированное в первому тайму время нападающий «Миллуолла» Ли Грегори восстановил равновесие. На 72-й минуте «Эвертон» вновь вышел вперёд усилиями ещё одного игрока атаки — Дженка Тосуна, однако уже спустя три минуты счёт сравнял защитник хозяев Джейк Купер. Исход противостояния на четвёртой добавленной минуте решил игрок «Миллуолла» Мюррей Уоллес, обеспечивший своей команде выход в 1/8 финала турнира.

Ранее место в 1/8 финала Кубка Англии обеспечили себе «Бристоль Сити», «Манчестер Юнайтед», «Дерби Каунти», «Манчестер Сити», «Суонси Сити», «Донкастер Роверс» и «Уотфорд».

Кубок Англии. 1/16 финала
26 января 2019, суббота. 20:30 МСК
Миллуолл
Лондон
3:2
Эвертон
Ливерпуль
0:1 – Ришарлисон – 43, 1:1 – Грегори – 45+2, 1:2 – Тосун – 72, 2:2 – Купер – 75, 3:2 – Уоллес – 90+4
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