«Айнтрахт» сыграл вничью с «Вердером» в чемпионате Германии

В матче 19-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» принимал «Айнтрахт». Встреча прошла в Бремене на стадионе «Везерштадион» и завершилась со счётом 2:2.

Первый гол на 27-й минуте забил полузащитник «Вердера» Максимилиан Эггештайн. До перерыва нападающий «Айнтрахта» Анте Ребич сравнял счёт. В начале второго тайма хозяева снова вышли вперёд — отличился форвард Мартин Харник. На 68-й минуте нападающий команды из Франкфурта Себастьен Аллер реализовал пенальти.

«Айнтрахт», набрав 31 очко, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Вердер» (26) — 11-е.

В следующем туре «Вердер» на выезде сыграет с «Нюрнбергом», «Айнтрахт» дома встретится с дортмундской «Боруссией». Оба матча состоятся 2 февраля.