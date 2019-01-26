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«Айнтрахт» сыграл вничью с «Вердером» в чемпионате Германии

«Айнтрахт» сыграл вничью с «Вердером» в чемпионате Германии
Футбол / Германия

В матче 19-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» принимал «Айнтрахт». Встреча прошла в Бремене на стадионе «Везерштадион» и завершилась со счётом 2:2.

Первый гол на 27-й минуте забил полузащитник «Вердера» Максимилиан Эггештайн. До перерыва нападающий «Айнтрахта» Анте Ребич сравнял счёт. В начале второго тайма хозяева снова вышли вперёд — отличился форвард Мартин Харник. На 68-й минуте нападающий команды из Франкфурта Себастьен Аллер реализовал пенальти.

«Айнтрахт», набрав 31 очко, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Вердер» (26) — 11-е.

В следующем туре «Вердер» на выезде сыграет с «Нюрнбергом», «Айнтрахт» дома встретится с дортмундской «Боруссией». Оба матча состоятся 2 февраля.

Германия - Бундеслига. 19-й тур
26 января 2019, суббота. 20:30 МСК
Вердер
Бремен
2:2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 – Эггештайн – 27, 1:1 – Ребич – 35, 2:1 – Харник – 52, 2:2 – Аллер – 68 (пен)
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