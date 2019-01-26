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Фанаты «Атлетико» во время матча скандировали кричалки против трансфера Мораты

Фанаты «Атлетико» во время матча скандировали кричалки против трансфера Мораты
Футбол / Англия

Болельщики мадридского «Атлетико» выразили недовольство возможным переходом в клуб нападающего лондонского «Челси» Альваро Мораты.

Как сообщает Marca, во время сегодняшнего матча с «Хетафе» в 21-м туре испанской Примеры (2:0) некоторые фанаты «матрасников» начали скандировать кричалки, в которых выступили против трансфера Мораты и призвали давать больше игровой практики воспитаннику клуба Борхе Гарсесу.

Мората начинал свой футбольный путь в академии «Атлетико», однако позже перебрался в «Хетафе», а затем в «Реал». За «сливочных» Альваро выступал с 2010 по 2014 и с 2016 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» согласовал с «Челси» аренду Мораты на полтора сезона с правом последующего выкупа за € 54 млн.

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