Фанаты «Атлетико» во время матча скандировали кричалки против трансфера Мораты

Болельщики мадридского «Атлетико» выразили недовольство возможным переходом в клуб нападающего лондонского «Челси» Альваро Мораты.



Как сообщает Marca, во время сегодняшнего матча с «Хетафе» в 21-м туре испанской Примеры (2:0) некоторые фанаты «матрасников» начали скандировать кричалки, в которых выступили против трансфера Мораты и призвали давать больше игровой практики воспитаннику клуба Борхе Гарсесу.



Мората начинал свой футбольный путь в академии «Атлетико», однако позже перебрался в «Хетафе», а затем в «Реал». За «сливочных» Альваро выступал с 2010 по 2014 и с 2016 по 2017 год.



Ранее сообщалось, что «Атлетико» согласовал с «Челси» аренду Мораты на полтора сезона с правом последующего выкупа за € 54 млн.

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