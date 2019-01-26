Тухель: верю, что «ПСЖ» справится без Неймара и Верратти

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал о травмах полузащитника Марко Верратти и нападающего Неймара. Оба игрока рискуют пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

«Через неделю мы узнаем больше о травме Неймара. Восстановление уже началось, посмотрим, как всё пойдёт. Искренне верю, что мы справимся с ситуацией без Марко и Неймара. Сейчас нам нужно сосредоточиться только на матче с «Ренном». Конечно, речь идёт о ключевых игроках «ПСЖ», но мы найдём решение. У нас потрясающий состав, в котором есть футболисты, способные влиять на результат матчей», — приводит слова Тухеля Goal.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» 12 февраля и начнётся в 23:00 мск.