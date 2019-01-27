Озбилиз: когда играл в России, за мной следили скауты «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Виллем II» Араз Озбилиз рассказал об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед» во времена выступления за российские клубы.



«Я добился значительного прогресса в России, и скауты «Манчестер Юнайтед» приезжали посмотреть на меня. Но, к сожалению, я не смог вернуться на прежний уровень из-за нескольких травм колена. На реабилитацию ушло много времени, а когда я восстановился, мне пришлось покинуть клуб. У меня была высокая зарплата, а у «Спартака» были финансовые проблемы», — цитирует Озбилиза Elfvoetbal.



28-летний армянский хавбек провёл в России три года в период с 2012 по 2015 год, успев поиграть за «Кубань» и московский «Спартак». С 2018 года Озбилиз выступает за «Виллем II», в составе которого отметился 1 голом в 11 матчах нынешнего сезона чемпионата Нидерландов.

