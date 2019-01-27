«Ницца» обыграла «Ним», «Страсбург» оказался сильнее «Бордо»

В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Ницца» принимала «Ним». Встреча прошла в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Авторами голов стали защитник Юсеф Аталь и хавбек Аллан Сент-Максимен.

В другом матче 22-го тура «Генгам» принимал «Реймс». Встреча состоялась в Генгаме на стадионе «Стад дю Рудуру» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч забил полузащитник Матьё Кафаро.

Ещё одна игра состоялась в Страсбурге, где одноимённая команда принимала «Бордо». Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 1:0.

Автором гола стал защитник Кенни Лала, отличившийся на 93-й минуте.

Турнирная таблица французского первенства доступна на «Чемпионате».