Озбилиз: в России приходилось изображать животных, чтобы объясниться в ресторане

Полузащитник «Виллем II» Араз Озбилиз поделился воспоминаниями о времени, проведённом в России.



«Период в России был лучшим в моей карьере. Жизнь там была настоящим приключением. Когда я только приехал туда, испытал культурный шок. Сейчас я говорю по-русски довольно-таки неплохо, но в начале изображал звуки животных, когда пытался объяснить в ресторане, что хочу заказать. Если я хотел курицу, то изображал её. Официанты смотрели на меня так, словно я выпил слишком много водки», — приводит слова Озбилиза Elfvoetbal.



28-летний армянский хавбек провёл в России три года в период с 2012 по 2015 год, успев поиграть за «Кубань» и московский «Спартак». С 2018 года Озбилиз выступает за «Виллем II». В нынешнем сезоне Эредивизии он принял участие в 11 матчах, в которых отметился 1 голом.



Озбилиз: когда играл в России, за мной следили скауты «Манчестер Юнайтед»