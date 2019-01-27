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«Милан» и «Наполи» не выявили победителя в матче Серии А

«Милан» и «Наполи» не выявили победителя в матче Серии А
Футбол / Италия

Прозвучал финальный свисток в матче 21-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 0:0.

В составе россонери в этой игре дебютировал нападающий Кшиштоф Пёнтек, перешедший в клуб из «Дженоа» в это трансферное окно. Поляк вышел на поле на 71-й минуте, заменив Патрика Кутроне, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Италия - Серия А. 21-й тур
26 января 2019, суббота. 22:30 МСК
Милан
Милан
0:0
Наполи
Неаполь
Удаления: нет – Руис, 90+3

«Милан», несмотря на потерю очков, сохранил место в первой четвёрке в таблице Серии А, однако рискует опуститься на пятую строчку в случае победы «Ромы». На счету россонери 35 очков, у римской команды – 33. «Наполи» в свою очередь остался на втором месте и отстаёт от «Ювентуса» на восемь очков. При этом у бьянконери имеется матч в запасе.

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