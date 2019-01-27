Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Гол Черышева помог «Валенсии» разгромить «Вильярреал»

Гол Черышева помог «Валенсии» разгромить «Вильярреал»
Футбол / Испания

В матче 21-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Вильярреал». Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал защитник Муктар Дьякаби, отличившийся на 4-й минуте после передачи хавбека Франсиса Коклена. В начале второго тайма преимущество «летучих мышей» увеличил российский полузащитник Денис Черышев, голевой пас отдал хавбек Даниэль Парехо. На 86-й минуте мяч в ворота «Вильярреала» после передачи форварда Феррана Торреса забил нападающий Родриго.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Черышев записал в актив 2 гола и 2 результативные передачи в 15 матчах.

«Валенсия», набрав 29 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице Примеры, «Вильярреал» (18) — 19-е.

Испания - Примера. 21-й тур
26 января 2019, суббота. 22:45 МСК
Валенсия
Валенсия
3:0
Вильярреал
Вильярреал
1:0 – Дьякаби – 4, 2:0 – Черышев – 51, 3:0 – Родриго – 86
10 человек из мира футбола, для которых 2018-й стал лучшим годом
Эти люди сделали нам футбольный год!
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент