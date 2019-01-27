«Спортинг» завоевал Кубок лиги, вырвав победу у «Порту» в серии пенальти

«Спортинг» стал обладателем Кубка португальской лиги. В финальном матче, который проходил в Браге на стадионе «Мунисипал-ди-Брага», команда из Лиссабона одолела «Порту» со счётом в серии пенальти (1:1, 3:1 – по пенальти).



Команды не могли отличиться на протяжении большей части матча. Лишь на 79-й минуте поразить ворота соперника сумел нападающий «Порту» Фернандо. «Спортинг» сумел сравнять счёт уже в добавленное время – на 92-й минуте пенальти реализовал форвард Бас Дост. Согласно регламенту Кубка лиги, в случае ничьей в основное время команды разыграли трофей в серии пенальти, в которой сильнее оказался «Спортинг» – 3:1.

Кубок португальской лиги проводится с 2007 года. Для «Спортинга» это вторая победа в турнире. Самым титулованным клубом в истории соревнования остаётся «Бенфика», которая завоёвывала трофей семь раз. «Порту» не выигрывал Кубок лиги ни разу.

