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«Спортинг» завоевал Кубок лиги, вырвав победу у «Порту» в серии пенальти

«Спортинг» завоевал Кубок лиги, вырвав победу у «Порту» в серии пенальти
Футбол / Прочие турниры

«Спортинг» стал обладателем Кубка португальской лиги. В финальном матче, который проходил в Браге на стадионе «Мунисипал-ди-Брага», команда из Лиссабона одолела «Порту» со счётом в серии пенальти (1:1, 3:1 – по пенальти).

Команды не могли отличиться на протяжении большей части матча. Лишь на 79-й минуте поразить ворота соперника сумел нападающий «Порту» Фернандо. «Спортинг» сумел сравнять счёт уже в добавленное время – на 92-й минуте пенальти реализовал форвард Бас Дост. Согласно регламенту Кубка лиги, в случае ничьей в основное время команды разыграли трофей в серии пенальти, в которой сильнее оказался «Спортинг» – 3:1.

Португалия - Кубок лиги. Финал
26 января 2019, суббота. 22:45 МСК
Порту
Порту
1:1
1:3
Спортинг
Лиссабон
1:0 – Фернандо – 79, 1:1 – Дост – 90+2 (пен)

Кубок португальской лиги проводится с 2007 года. Для «Спортинга» это вторая победа в турнире. Самым титулованным клубом в истории соревнования остаётся «Бенфика», которая завоёвывала трофей семь раз. «Порту» не выигрывал Кубок лиги ни разу.

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