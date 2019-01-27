СМИ: Мората сегодня пройдёт медосмотр в «Атлетико»

Нападающий лондонского «Челси» Альваро Мората продолжит карьеру в мадридском «Атлетико».

Как сообщает AS, испанский форвард уже прилетел в Мадрид. Сегодня, 27 января, Мората пройдёт медицинское обследование, после чего ему останется лишь подписать арендный договор.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб согласовал аренду футболиста с правом выкупа за € 54 млн. Ради перехода в стан «матрасников» Мората согласился на снижение зарплаты, которая в данный момент в «Челси» составляет около € 7 млн в год.

26-летний Мората перешёл в «Челси» из «Реала» летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 66 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах чемпионата Англии и стал автором пяти забитых мячей. Контракт форварда с английским клубом действует до лета 2022 года.