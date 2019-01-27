Второй гол Черышева в сезоне — в видеообзоре матча «Валенсия» — «Вильярреал»

В матче 21-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Вильярреал». Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал защитник Муктар Дьякаби, отличившийся на 4-й минуте после передачи хавбека Франсиса Коклена. В начале второго тайма преимущество «летучих мышей» увеличил российский полузащитник Денис Черышев, голевой пас отдал хавбек Даниэль Парехо. На 86-й минуте мяч в ворота «Вильярреала» после передачи форварда Феррана Торреса забил нападающий Родриго.

«Валенсия», набрав 29 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры, «Вильярреал» (18) — 19-е.

Видеообзор матча также доступен для просмотра на «Чемпионате».