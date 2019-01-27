Вальверде: «Атлетико» — отличная команда, а «Реал» никогда не сдаётся

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о конкурентах в борьбе за чемпионский титул испанской Примеры в нынешнем сезоне.

«Мы больше смотрим на команды, которые позади нас. Я очень высоко ценю и «Атлетико», и «Реал». «Атлетико» — отличный команда, а «Реал» никогда не сдаётся. Но больше нужно наблюдать за теми, кто позади нас на несколько очков», — приводит слова Вальверде Yahoo Sports.

«Барселона», набрав 46 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. «Атлетико» (44) занимает второе место, однако у каталонцев одна игра в запасе. «Реал» (36) — на четвёртом месте и тоже имеет матч в запасе.

Сегодня, 27 января, «Барселона» на выезде сыграет с «Жироной». Начало встречи запланировано на 18:15 мск.