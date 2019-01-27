Сидибе: игроков «Монако» беспокоит смена тренеров

Защитник «Монако» Джибриль Сидибе прокомментировал результат матча 22-го тура французской Лиги 1 с «Дижоном» (0:2).



«Это очень сложно. Нас беспокоит смена тренеров команды. Мы проигрываем, и такова реальность, но, пока есть надежда, будем продолжать работать и бороться за очки. Мы хорошо начали матч с „Дижоном“. Если бы Фалькао забил, всё могло бы пойти иначе. После пропущенного гола стало сложнее вернуться в игру. С нетерпением ожидаем возвращение Жардима, он должен мобилизовать команду. Хотим радоваться после матчей. Необходимо поднять голову и продолжить работу», — приводит слова Сидибе AFP.



«Дижон», набрав 20 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Монако» (15) — на 19-м.

«Монако» потерпел поражение в первом матче после возвращения Жардима