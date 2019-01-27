«Вальядолид» — «Сельта»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 27 января, на стадионе «Хосе Соррилья» состоится матч 21-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» — «Сельта». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчес Мартинесом. Ассистентами главного судьи выступят Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервным рефери на матч назначен Хуан Антонио Кампос Салинас.



После 20 туров «Вальядолид» набрал 22 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» (21) располагается строчкой ниже, на 17-м месте. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», в активе которой 46 очков.



Прямая видеотрансляция матча «Вальядолид» — «Сельта» на «Чемпионате»