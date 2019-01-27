Федун приехал на тренировку «Спартака» и поздравил Глушакова с 32-летием

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун приехал на тренировку команды и поздравил с днём рождения полузащитника Дениса Глушакова. Сегодня, 27 января, капитану красно-белых исполнилось 32 года, передаёт корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Видео доступно на «Чемпионате».

Глушаков перешёл «Спартак» в 2013 году из московского «Локомотива». В составе красно-белых хавбек стал чемпионом России в сезоне-2016/17. Этот трофей стал для клуба первым с 2003 года. Также летом 2017 года «Спартак» завоевал Суперкубок страны, обыграв в решающем матче «железнодорожников».

В нынешнем сезоне Глушаков провёл 11 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил 1 гол.

29 января «Спартак» проведёт игру товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» с «Локомотивом». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.