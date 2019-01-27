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«Реал» отказался от покупки Эриксена и сосредоточился на трансфере Азара

«Реал» отказался от покупки Эриксена и сосредоточился на трансфере Азара
Футбол / Англия

Руководство мадридского «Реала» по-прежнему планирует приобрести предстоящим летом нападающего лондонского «Челси» Эдена Азара.

Ранее «сливочные» рассматривали также вариант с покупкой полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена, но теперь решили сосредоточиться на трансфере 28-летнего бельгийца.

«Челси» не теряет надежды договориться с Азаром о новом контракте, однако игрок продолжает отклонять предложения клуба. Действующие соглашение форварда с лондонцами рассчитано до 30 июня 2020 года.

По информации СМИ, «Челси» готов продать Эдена «Реалу» за € 100 млн и не намерен идти на уступки.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Азар забил 10 голов и отдал 10 результативных передач в 22 матчах.

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