Фалькао: игроки «Монако» стараются отдавать всё, но этого недостаточно

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао прокомментировал поражение в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Дижоном» (0:2).



«Мы стараемся отдавать всё, но этого недостаточно. Нужно продолжать выкладываться по полной в каждом матче. Мы все вместе, в одной лодке. „Монако“ необходимо сконцентрироваться на следующем матче. С Анри нам так и не удалось изменить ситуацию, но мы должны продолжать борьбу вместе, как единое целое», — приводит слова AFP.



Напомним, Тьерри Анри был уволен с поста главного тренера «Монако» из-за неудовлетворительных результатов команды. Новым наставником монегасков стал португальский специалист Леонарду Жардим, который возглавлял команду с 2014 года по октябрь 2018-го.



После 22 туров «Монако» набрал 15 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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