Тренировка «Зенита» началась с минуты молчания в память о блокаде Ленинграда

Игроки и тренерский штаб «Зенита» начал тренировку в Катаре с минуты молчания в память о блокаде Ленинграда, передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Сегодня, 27 января, отмечается 75-я годовщина освобождения Ленинграда от блокады во время Великой Отечественной войны, которая продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.

Видео доступно на «Чемпионате».

Завтра, 28 января, «Зенит» проведёт матч товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» с «Ростовом». Встреча пройдёт в Дохе на стадионе «Аспир-Центр» и начнётся в 20:00 мск.

В предыдущих матчах турнира в Катаре команда Сергея Семака проиграла московским «Локомотиву» и «Спартаку». Встреча с «железнодорожниками» завершилась со счётом 1:3, а финальный свисток в игре с красно-белыми зафиксировал разгром сине-бело-голубых — 0:3.