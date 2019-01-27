Лукаку: надеюсь, Анри вернётся в сборную Бельгии, он нам нужен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку признался, что надеется на возвращение Тьерри Анри в тренерский штаб национальной команды.



«Очень жаль, что Анри потерял работу в „Монако“. Однако надеюсь, что он вернётся в сборную Бельгии. Очень этого хочу, Тьерри нам нужен», — приводит слова Лукаку Sporza.



24 января «Монако» отстранил Анри от исполнения обязанностей главного тренера до вынесения окончательного решения по его будущему. Вскоре было официально подтверждено, что он уволен. Тьерри возглавил клуб 13 октября 2018 года. Под его руководством команда одержала всего две победы в 12 матчах чемпионата Франции, заняла последнее место в группе в Лиге чемпионов, а также вылетела из Кубка Франции. Ранее со сборной Бельгии Анри стал обладателем бронзовых медалей на чемпионате мира — 2018.