Сигурдссон сегодня должен присоединиться к ЦСКА

Сегодня, 27 января, утром футболисты московского ЦСКА провели вторую тренировку на втором сборе в Кампоаморе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.



В занятии приняли участие все находящиеся в расположении команды футболисты за исключением полузащитника Арнора Сигурдссона, который получил освобождение от первых тренировок из-за инфекции. Ожидается, что исландский хавбек присоединится к одноклубникам сегодня. На вечер у «армейцев» запланирована ещё одна тренировка.



После 17 туров этого сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка. В первом после зимнего перерыва матче РПЛ «армейцы» 3 марта на выезде встретятся с тульским «Арсеналом».

ЦСКА начал второй сбор в Кампоаморе