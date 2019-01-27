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Жиру — о переходе Игуаина в «Челси»: конкуренция всегда идёт на пользу команде

Жиру — о переходе Игуаина в «Челси»: конкуренция всегда идёт на пользу команде
Футбол / Англия

Французский нападающий «Челси» Оливье Жиру прокомментировал переход форварда «Милана» Гонсало Игуаина в стан лондонского клуба. 31-летний форвард будет выступать в составе лондонского клуба на правах аренды до конца сезона-2018/19.

«Для клуба хорошо иметь несколько нападающих в составе. Это преимущество для команды, а конкуренция всегда идёт на пользу. Стараемся объединить наши усилия, чтобы принести пользу команде», — приводит слова Жиру ESPN.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Игуаин забил 6 мячей и отдал одну результативную передачу в 15 матчах. В 23 турах «Челси» набрал 47 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Лидером соревнования на данный момент является «Ливерпуль», набравший 60 очков.

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