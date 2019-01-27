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«Вальядолид» одержал победу в матче с «Сельтой» в Примере

«Вальядолид» одержал победу в матче с «Сельтой» в Примере
Футбол / Испания

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» принимал «Сельту». Встреча команд состоялась на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 16-й минуте нападающий «Сельты» Пионе Систо открыл счёт. На 55-й минуте полузащитник «Вальядолида» Оскар Плано забил ответный гол. Форвард хозяев Кеко отправил в ворота гостей победный гол на 69-й минуте встречи. Таким образом, «Сельта» продлила безвыигрышную серию в чемпионате Испании до 6 матчей.

«Вальядолид» набрал 25 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» (21) — на 17-м месте в таблице Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 46 очков.

Испания - Примера. 21-й тур
27 января 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
2:1
Сельта
Виго
0:1 – Систо – 16, 1:1 – Плано – 55, 2:1 – Кеко – 69
Удаления: нет – Худт, 87
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