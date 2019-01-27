«Вальядолид» одержал победу в матче с «Сельтой» в Примере

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» принимал «Сельту». Встреча команд состоялась на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



На 16-й минуте нападающий «Сельты» Пионе Систо открыл счёт. На 55-й минуте полузащитник «Вальядолида» Оскар Плано забил ответный гол. Форвард хозяев Кеко отправил в ворота гостей победный гол на 69-й минуте встречи. Таким образом, «Сельта» продлила безвыигрышную серию в чемпионате Испании до 6 матчей.



«Вальядолид» набрал 25 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» (21) — на 17-м месте в таблице Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 46 очков.