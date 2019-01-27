Хавбек «Монако» Ванкёр: мы должны показать на поле, что у нас есть яйца

Полузащитник «Монако» Вильям Ванкёр прокомментировал неудачи команды и увольнение главного тренера Тьерри Анри.



«Мы не вешаем нос и продолжаем бороться. У нас ещё много возможностей спасти клуб. Для этого необходимо много и упорно работать.



Это не вина тренера. Он дал нам все составляющие для победы, помогал нам постоянно, участвовал в работе команды. В неудачах можно винить только себя. Искать сторонних виноватых не имеет смысла. Мы должны показать на поле, что у нас есть яйца», — приводит слова Ванкёра RMC Sport.



Напомним, Анри был уволен с поста главного тренера «Монако» из-за неудовлетворительных результатов команды. Новым наставником монегасков стал португальский специалист Леонарду Жардим, который возглавлял команду с 2014 года по октябрь 2018-го.

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