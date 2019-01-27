«Монако» арендовал Мартинша у «Атлетико» до конца сезона

Полузащитник мадридского «Атлетико» Желсон Мартинш перешёл в «Монако» на правах аренды, сообщается на официальном сайте монегасков. Португальский футболист будет выступать в составе «Монако» до конца сезона-2018/19.



«Очень рад приезду в „Монако“. Не могу дождаться возвращения на поле и хочу приступить к тренировкам с новыми товарищами по команде. Хочу сделать всё возможное, чтобы помочь „Монако“, — отметил Мартинш.

23-летний Мартинш перешёл в «Атлетико» прошлым летом из «Спортинга» на правах свободного агента. В этом сезоне провёл восемь матчей в чемпионате Испании. Также Мартинш выступает за национальную команду Португалии с 2016 года. В составе сборной Португалии полузащитник стал бронзовым призёром Кубка конфедераций, прошедшего в России в 2017 году.