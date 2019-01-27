Стали известны соперники ЦСКА на втором сборе в Кампоаморе

Московский ЦСКА проведёт четыре контрольных матча на втором сборе в Кампоаморе.



29 января футболисты ЦСКА сыграют с датским «Норшелланном». Встреча начнётся в 18:00 мск. 2 февраля подопечные Виктора Гончаренко проведут матч с норвежским клубом «Сарпсборг 08». Начало матча — в 19:00 мск. 6 февраля «армейцы» встретятся с норвежским «Оддом». Игра начнётся в 19:00 мск. Заключительный матч сбора ЦСКА проведёт с норвежским «Согндалом». Игра стартует в 14:00 мск.

После 17 туров команда Виктора Гончаренко занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Лиге чемпионов ЦСКА не смог подняться на третье место в турнирной таблице группы G, несмотря на уверенную победу в матче с «Реалом». «Виктория» благодаря победе во встрече с «Ромой» набрала 7 очков и опередила «армейцев» в таблице квартета по показателю личных встреч (2:2, 2:1).