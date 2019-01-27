Немецкий болельщик пятый год подряд посещает тренировки ЦСКА в Кампоаморе

Сегодня, 27 января, необычный гость посетил утреннюю тренировку ЦСКА. Болельщик из немецкого Трира по имени Альфред пятую зиму подряд приезжает в расположение «армейцев» в Кампоаморе.



«Я работал в компании „Шелл“, сейчас на пенсии, каждую зиму приезжаю в Аликанте. У меня уже таких мячей, с подписями, наверное, больше, чем у команды — обычных тренировочных. Этот уже пятый. Есть Вернблума автограф, Натхо. На этом сборе автограф Игоря, капитана, обновил. Для меня он вне конкуренции в ЦСКА. Ерёменко был хорошим игроком, но о его проблемах вы и без меня знаете. Муса здорово бежал… Не могу себя назвать фанатом футбола, но мне нравится ЦСКА. Для меня это команда номер один в России. Если выпадает возможность, с удовольствием приезжаю в гости к „армейцам“, — сказал болельщик в беседе корреспонденту „Чемпионата“ Олегу Лысенко.



Вчера, 26 января, ЦСКА начал работу на втором сборе. На воскресенье у команды назначено две тренировки.