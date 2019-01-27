Фанаты «Вальядолида» выразили протест против системы VAR

Болельщики «Вальядолида» выразили коллективный протест против использования системы видеопомощи арбитрам (VAR), которая применяется в матчах чемпионата Испании.

Со стартовым свистком матча 21-го тура Примеры с «Сельтой» (2:1) фанаты подняли красные карточки в знак протеста против использования VAR. Также фанаты громко свистели. Акция продлилась около двух минут. Кроме того, фанаты поднимали карточки в моментах, когда арбитр использовал VAR в этом матче.

Система VAR используется в Примере начиная с нынешнего сезона.

После 21 тура «Вальядолид», набрав 25 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Следующий матч клуб проведёт на выезде с «Уэской». Встреча состоится 1 февраля.