Красивый гол «Сельты» и волевая победа — в видеообзоре матча с «Вальядолидом»

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» принимал «Сельту». Встреча состоялась на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 16-й минуте нападающий «Сельты» Пионе Систо открыл счёт. На 55-й минуте полузащитник «Вальядолида» Оскар Плано забил ответный гол. Форвард хозяев Кеко отправил в ворота гостей победный гол на 69-й минуте встречи. Таким образом, «Сельта» продлила безвыигрышную серию в чемпионате Испании до 6 матчей.

«Вальядолид» набрал 25 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» (21) — на 17-м месте в таблице Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 46 очков.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».