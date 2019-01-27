В «инстаграме» Кокорина объявили о начале сбора подписей в поддержку братьев

В «инстаграме» нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который вместе с братом Кириллом находится под стражей в СИЗО «Бутырка», появилось объявление о начале сбора подписей в поддержку братьев.

«Дорогие друзья! С 28 января по 6 февраля в городе Санкт-Петербурге будет проходить сбор подписей в поддержку братьев Кокориных. Не оставайся в стороне! Ты нужен нам, ведь вместе мы непобедимы!» — говорится в сообщении, которое было опубликовано в «инстаграме» Александра.

Братья Кокорины, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий пребывают под стражей за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября. В качестве меры пресечения суд избрал для них заключение под стражу на два месяца. Позже арест был продлён ещё на два месяца, до 8 февраля.